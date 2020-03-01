https://news.day.az/world/1207812.html Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, говорится в сообщении российского МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана", - сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прорабатывается возможность встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.
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