Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, говорится в сообщении российского МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана", - сообщили в ведомстве. Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прорабатывается возможность встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.