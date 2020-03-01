"Министерство здравоохранения объявляет о том, что медицинские анализы выявили еще два случая инфицирования коронавирусом", - говорится в заявлении минздрава Катара.

Согласно заявлению ведомства, новые случаи зафиксированы у подданных Катара, которые ранее после эвакуации из Ирана на частном самолете уже были помещены в карантин.