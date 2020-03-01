https://news.day.az/world/1207814.html В Катаре выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Катаре выявили два новых случая заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Катара в воскресенье объявило о двух новых случаях заражения коронавирусом.
Власти эмирата в субботу заявили о регистрации первого случая заражения новым коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Министерство здравоохранения объявляет о том, что медицинские анализы выявили еще два случая инфицирования коронавирусом", - говорится в заявлении минздрава Катара.
Согласно заявлению ведомства, новые случаи зафиксированы у подданных Катара, которые ранее после эвакуации из Ирана на частном самолете уже были помещены в карантин.
Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в пяти арабских странах: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.
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