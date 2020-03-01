Эпидемия коронавируса, вспыхнувшая сначала в Китае, а теперь стремительно распространяющаяся по всему миру, серьезно изменила календарь массовых мероприятий. Дело в том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и может быстро распространяться. Чтобы не заразиться, медики настоятельно советуют реже посещать места массового скопления людей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вовсю отменяются различные спортивные соревнования, матчи итальянской футбольной Серии А проводятся без зрителей. Так, 29 февраля, во Франции объявили об отмене всех общественных мероприятий с участием более 5 тысяч человек в закрытых помещениях. Об этом заявил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран. Это произошло после экстренного заседания в Елисейском дворце с участием президента Эмманюэля Макрона.

Среди крупных отмененных мероприятий во Франции - парижский полумарафон, в котором планировали принять участие 44 тысячи спортсменов, выставка инвестиций в недвижимость в Каннах, карнавал в городе Анси, на один день будет сокращена сельскохозяйственная выставка в Париже. Муниципальные выборы 15 и 22 марта пока решено не отменять.

На похожий шаг ранее пошла Швейцария, там отменены все крупные мероприятия численностью более 1000 человек. Наиболее значительное из них - женевский автосалон, на который должны были приехать свыше 600 тысяч человек.

В Германии же была отменена крупнейшая в мире туристическая выставка в Берлине. Из-за обострения ситуации с коронавирусом Sars-CoV-2 в Германии организаторы крупнейшей в мире туристической ярмарки ITB приняли решение об отказе от ее проведения. Об этом сообщил официальный представитель ITB в пятницу, 28 февраля. Ярмарка должна была пройти в Берлине с 4 по 8 марта. Предполагалось, что в ней примут участие более десяти тысяч фирм, так или иначе связанных с туристическим бизнесом. Организаторы ожидали, что на ярмарке побывают более 160 тысяч профессиональных и рядовых посетителей.

Организаторы целого ряда культурных мероприятий в Италии - презентаций книг и выставок, пресс-конференций и премьер - отменяют или переносят их из-за распространения коронавируса. В областях Ломбардия и Венето, где выявлены очаги распространения вируса, закрыты все театры, включая "Ла Скала" в Милане и "Ла Фениче" в Венеции, музеи, библиотеки, галереи. Крупнейшие достопримечательности закрыты в Лигурии, где пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения. До конца недели посетителей не принимает Аквариум Генуи и Палаццо Дукале - центральный выставочный зал города. Подобные меры распространяются на области Фриули-Венеция-Джулия и Трентино-Альто-Адидже. Министерство культуры отменило акцию "Бесплатный музей по воскресеньям", которая проходит во всех государственных музеях в первое воскресенье месяца. "1 марта будет приостановлена акция, которая позволяет бесплатно посетить музеи, археологические парки и другие достопримечательности", - говорится в сообщении ведомства. В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения и по решению Совмина приостанавливаются все программы школьных экскурсий. Из-за закрытия кинотеатров в нескольких областях отложен выход на экраны двух фильмов. Значительно снизились кассовые сборы уже идущих фильмов, указывает канал RAI News 24 со ссылкой на представителей отрасли.

Одна из наиболее популярных выставок мобильных технологий в этом году в Испании отменяется. Речь идёт о мероприятии под названием Mobile World Congress. Организаторы выставки сообщили, что праздник придётся отменить из-за опасений по поводу безопасности посетителей.

В Южной Корее отменили спортивные ивенты. Чемпионат мира по шорт-треку, который должен был пройти 13-15 марта, не будут проводить из-за угрозы массового заражения. На родине K-Pop также отменяют концерты и фестивали. Культовая группа BTS, участники которой сейчас находятся в мировом туре, хочет отказаться от большого концерта в Сеуле - для фанатов бойзбэнда это огромный удар.

В самом Китае несколько мероприятий были отменены, а некоторые общественные места были закрыты в связи с распространением коронавируса. Власти Пекина закрыли крупные туристические объекты, включая Запретный город и участок Великой китайской стены. Другие мероприятия, которые также были отменены, включают традиционные храмовые ярмарки в Пекине, международный карнавал в Гонконге и все публичные празднования Лунного Нового года в Макао. Олимпийские отборочные соревнования по боксу и женскому футболу должны были состояться в следующем месяце в Ухане, но и они были отменены. Главное государственное управление по вопросам спорта Китая отменило из-за коронавируса все спортивные соревнования на территории страны до апреля. Шанхайский тематический парк развлечений Disney Resort также заявил, что "временно закрывается для контроля вспышки заболевания и предотвращения заражения".

Ограничения на поездки были введены по всему Китаю, затрагивая около 20 миллионов человек в 10 городах. В Ухане все автобусы, метро и паромные сообщения были приостановлены, а все вылеты самолетов и отправление поездов отменены. Та же участь постигла 13 других мегаполисов центрального Китая - от Чиби до Сяньнина.

В соседней Грузии Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили перенес начало весеннего семестра со 2-го на 16 марта с учетом рекомендаций Министерства образования этой страны. Из-за угрозы распространения нового коронавируса (COVID-19) в государственных школах Грузии весенние каникулы решили начать на неделю раньше - 2 марта. Продлятся каникулы до 16 марта включительно. Воспитательный процесс на две недели также будет приостановлен в детских садах. За это время в образовательных учреждениях должны будут провести дезинфекцию. Минобразования Грузии обратилось с аналогичными рекомендациями к частным школам. Университетам и профучилищам советовали отложить начало весеннего семестра.

В Японии отменены массовые мероприятия, с понедельника будут закрыты большинство школ. В Токио и Осаке в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. На самом северном острове Хоккайдо в пятницу введена чрезвычайная ситуация из-за роста заболеваний.

Мэры нескольких польских городов также отменили все массовые мероприятия, которые были организованы местными властями, из-за страха распространения коронавируса.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) сообщили, что в ближайшие дни обсудят и могут принять решение о переносе ежегодной весенней встречи из-за коронавируса. В 2020 году это совместное заседание намечалось на 13-19 апреля, оно должно пройти в Вашингтоне. В этом мероприятии обычно участвует около 2800 делегатов из почти 190 стран и многочисленные журналисты и наблюдатели.