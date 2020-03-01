Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое больных лежат в пражской больнице Na Bulovce, один - в больнице города Усти-над-Лабем, сообщил на специальной пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.

"Один из заболевших вернулся в Прагу после стажировки в одном из университетов в Италии, второй пациент пражской больницы - американка, которая учится в Милане. Тот больной, который лежит в больнице города Усти-над-Лабем, вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте", - сообщил министр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.