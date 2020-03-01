Соединенные Штаты не заключали с движением "Талибан" никаких дополнительных тайных договоренностей, которые не были бы отражены в основном соглашении, подписанном в субботу.

Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Майкл Помпео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава американской дипломатии признал, что у документа есть секретная часть, которая не была раскрыта широкой общественности. По его словам, она включена в соглашение с целью обеспечения безопасности американских военнослужащих. С ней, сказал он, смогут ознакомиться законодатели США. "Нет никаких дополнений к соглашению, с которыми не будет возможности ознакомиться у членов Конгресса", - утверждал Помпео. "Никаких тайных договоренностей нет", - еще раз подчеркнул он.

Внутриафганские переговоры

Помпео надеется, что внутриафганские переговоры начнутся в ближайшие дни.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни начнутся внутриафганские переговоры, чего ранее никогда не было", - сказал глава американской дипломатии. "Это будет трудный процесс, ни у кого нет ложных иллюзий на этот счет",- добавил Помпео.

По его словам, активное участие в дальнейшем процессе урегулирования в Афганистане будет принимать президент США Дональд Трамп. "Президент Трамп будет активно участвовать в том, чтобы помочь нам создать правильные условия и начать этот путь, первый шаг к которому был сделан вчера в Дохе", - подчеркнул госсекретарь.

Помпео однако не стал приводить детали относительно возможной личной встречи главы Белого дома с лидерами талибов. "Я не знаю, где это будет и когда", - сказал он, отвечая на вопрос о том, пройдет ли встреча Трампа с талибами в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде.

Ранее Трамп заявил, что намерен "в не слишком далеком будущем" лично встретиться с лидерами движения "Талибан".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения, глава катарского политического офиса мулла Абдулла Гани Барадар. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.