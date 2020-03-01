Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в России действует трехэтапная процедура диагностирования коронавируса. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Теперь анализы направлены в новосибирский центр "Вектор", где вынесут окончательное решение.

Ранее появилась информация, что в одном помещении с заболевшим Беровым в столичной инфекционной больнице №1 лежали еще шесть человек. Когда анализы подтвердили у мужчины коронавирус, его перевели в отдельный бокс.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.