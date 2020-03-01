Эпидемия коронавируса помогла снизить уровень загрязнения воздуха в Китае.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило NASA. Агентство опубликовало соответствующие спутниковые снимки, на которых видно снижение уровня диоксида азота в воздухе, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Диоксид азота выделяется автотранспортом, электростанциями и промышленными объектами. По словам ученых NASA, сначала воздух стал чище вблизи Уханя, где началась эпидемия коронавируса. К концу февраля эта тенденция распространилась на всю страну.

Миллионы людей в карантине

NASA отмечает, что в карантин были помещены миллионы людей, это крупнейшая подобная акция в истории человечества. "Это первый раз, когда я вижу столь существенное падение (уровня диоксида азота. - Ред.) на такой большой площади из-за конкретного события", - заявила исследователь качества воздуха в Центре космических полетов Годдарда (Goddard Space Flight Center) при NASA Фей Лю.

Серьезное сокращение вредных выбросов также наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года и во время Олимпиады в Пекине. Однако оно было локализовано только вокруг китайской столицы и затем уровень загрязнения снова вырос, отметили в NASA.