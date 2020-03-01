Свыше 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара приняла решение открыть ее для них.

Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 19:40, число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек", - написал он в своем Twitter.

Ранее Сойлу сообщал, что более 76 тыс. беженцев покинули Турцию.