https://news.day.az/world/1207836.html Более 100 тыс. беженцев пересекли границу с ЕС
Более 100 тыс. беженцев пересекли границу с ЕС
Свыше 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара приняла решение открыть ее для них.
Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По состоянию на 19:40, число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек", - написал он в своем Twitter.
Ранее Сойлу сообщал, что более 76 тыс. беженцев покинули Турцию.
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