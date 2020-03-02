https://news.day.az/world/1207840.html Число зараженных коронавирусом во Франции выросло за сутки на 30%
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло за сутки на 30%
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 130 человек.
Об этом сказал глава генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В субботу сообщалось о 100 случаях заболевания коронавирусом во Франции.
По последним данным, из 130 зараженных двое скончались, 12 человек выздоровели и 116 остаются в больницах, в том числе девять в тяжелом состоянии.
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