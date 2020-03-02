Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 130 человек.

Об этом сказал глава генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу сообщалось о 100 случаях заболевания коронавирусом во Франции.

По последним данным, из 130 зараженных двое скончались, 12 человек выздоровели и 116 остаются в больницах, в том числе девять в тяжелом состоянии.