Коронавирус COVID-19 добрался до Африки и Новой Зеландии. Число стран, где подтверждены случаи заболевания, приблизилось к 60. Всемирная организация здравоохранения не исключает пандемию.

"Для того, чтобы считать себя защищенным, первое - нужно максимально сократить предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Сегодня то время, когда не стоит выезжать из страны", - заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В оперативном штабе итальянского МЧС - заседания каждый день: вирусологи, военные, министры. Вирус упустили - он почти во всех регионах Италии.

Вот премьер Джузеппе Конте покидает заседание оперативного штаба. Это Департамент гражданской обороны. Каждый день в 12 и 18 здесь выбрасывают свежие данные: сколько умерло, заболело выздоровело . В таком режиме Италия живет уже 9 дней.

Школы в трех проблемных регионах не открывать - учить дистанционно, на карантин отправить все платежи - штрафы, страховки, помочь регионам деньгами - на внеочередном заседании Совета министров Италии утверждали план экстренных мер по поддержке регионов. Но пока нет вакцины, изоляция очагов заражения остается мерой номер один.

"Италия страна большая и разная. Закрыть и изолировать - это единственный способ, и мы будем продолжать в том же стиле. Школы должны быть закрыты до 15 марта. Остальные регионы - по состоянию", - сказал Вальтер Ричарди, советник Министерства здравоохранения, член исполкома ВОЗ.

Именно у Китая Италия позаимствовала единственный эффективный метод борьбы с эпидемий - "запечатать" источники заражения. 11 городков - в красной зоне. Военные никого не выпускают. В крохотный Кодоньо, который стал похож на пустынный Ухань, пускают только скорые, привозят продукты маски. Что такое карантин в городе, где не работает почта, не убирают мусор, не выходят на улицы, люди рассказывают в онлайн-дневниках.

Итальянцы теперь отлично понимают, что чувствовали китайцы два месяца. Это от них, как от прокаженных, теперь шарахаются на улице, переходя дорогу, им измеряют температуру во всех аэропортах мира, там, где сообщение еще осталось, рейсы в Италии отменили десятки авиакомпаний.

На борт American Airlines в Нью-Йорке не поднялся экипаж - отказался лететь в Рим - пилоты испугались. "Мы не больны чумой!" - кричат болельщики итальянских команд, чьи игры в Лиге чемпионов в Европе могут быть перенесены.

Карнавал в Венеции отменен. Съемки новой части "Миссия невыполнима" тоже встали - Тома Круза и группу поместили на карантин в отеле, хотя зараженных нет. Что страшнее, вирус или паника, что вот-вот обрушит ВВП страны, спрашиваем у Минздрава. За вирус отвечает Министерство здравоохранения, но и за панику получается тоже, это ведь психологическое здоровье населения.

"Неожиданность сыграла злую шутку. Ведь были у нас два первых китайских туриста с вирусом - они выздоровели, все это знали, смотрели новости, видели, что происходит в Китае. Но вдруг вирус пришел к нам! И мы все поняли, что у него нет границ, он пробирается через санитарный контроль в аэропортах, что он у соседа, у ближнего. И все испугались", - рассказала Сандра Дзампа, заместитель министра здравоохранения Италии.

25 миллиардов потеряет экономика Италии только из-за потери туристов. Из Ватикана их выводят счастливыми. Они видели то, что не входило в их программу. Неделю назад в Венеции при них закрыли карнавал, у фонтана Треви ни души, Ватикан тоже будто вымер. Эта группу завтра ждут самолет домой и санитарный контроль с тепловизорами по прилету. Все, кто сегодня возвращаются из Италии, - под подозрением.

За этот вид никаких денег не жалко, отсюда Санта-Мария Маджоре - во всей красе. Терраса отеля "Меченате" - в десятке лучших в Риме, тем более цены в отеле приятные, даже вне сезона бронь на 80 номеров забита. 20 комнат уже свободны, а на Пасху будет просто катастрофа: отказы - 70%. Менеджер отеля Пьеро невозмутимо пьет крепкий эспрессо. Бизнес бессилен - никакой вакцины от этого нет, паника и страх неизлечимы, если по телевизору рассказывают, что посещать Италию без острой необходимости не рекомендуется.

Италия отправила вирус путешествовать по всей Европе. Проще сказать, где его нет. Эпидемия во Франции, Германии. Департамент гражданской защиты выпустил рекомендации населению, сколько воды, макарон и батареек нужно купить, чтобы пережить карантин. Италия это уже проходила. Теперь на пустые полки супермаркетов с удивлением смотрят в Венгрии.

Все крупные мероприятия в Европе - под вопросом. Парижский полумарафон, отменен. Выставка недвижимости в Каннах - тоже. Могут перенести и "Евровидение" в Нидерландах в мае - вирусологи страны не рекомендуют. Не будет автосалона в Швейцарии.

Вакцину от этого вируса в Европе начали искать до того, как он сюда пришел, на поиск и запуск в случае удачи уйдут минимум месяцы. Есть надежда на то, что вирус исчезнет, когда станет тепло, но она минимальна, считают вирусологи, которые с февраля наблюдают за этим вирусом под микроскопом.