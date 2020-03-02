https://news.day.az/world/1207846.html Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве
Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве
В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 30 рейсов, гласят данные сервиса "Яндекс. Расписания".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по сведениям, во Внуково задержано шесть рейсов и один отменен.
В свою очередь, в Домодедово задержано восемь рейсов и отменено - 11. В Шереметьево задержано пять рейсов. Данные о задержках в Жуковском не представлены. Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.
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