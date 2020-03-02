Парламентские выборы проходят в Израиле в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по итогам прежних двух сформировать правительственную коалицию не удалось - такая ситуация сложилась впервые за 72 года существования государства. По итогам сегодняшних выборов лидер победившей на выборах в кнессет партии вновь попытается собрать коалицию большинства в парламенте, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 из 120 новоиспеченных депутатов кнессета.

Сегодня в Израиле будут работать 10 840 участков для голосования. Большинство из них будет открыто с 7.00 до 22.00. В небольших городах голосование проходит с 8.00 до 20.00. В списках избирателей числятся около 6 453 255 человек, однако около полумиллиона израильтян, обладающих правом голоса, постоянно проживают за границей и в выборах не участвуют (за границей голосование за несколько дней до выборов было организовано только для дипломатических работников и представителей государственных компаний).