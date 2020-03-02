Распространение коронавируса нового типа на территории Великобритании продолжится еще какое-то время.

Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как вы знаете, мы диагностировали в Великобритании болезнь, [вызываемую коронавирусом], у 35 человек, и, возможно, их будет больше, возможно, он еще немного распространится", - сказал премьер, повторив, что самым действенным способом предотвращения заражения инфекцией является мытье рук с мылом продолжительностью не менее 20 секунд. "Коронавирус вызывает беспокойство, это новая болезнь, но у страны есть все ресурсы, чтобы справиться с ним", - сказал Джонсон.

2 марта в канцелярии премьера на Даунинг-стрит пройдет встреча чрезвычайного правительственного комитета Cobra по теме распространения коронавируса. В субботу правительство распространило приоритеты стратегии по сдерживанию вспышки вызываемого вирусом заболевания. Она предусматривает возможность отмены массовых мероприятий, несрочных операций, привлечение к оказанию медицинских услуг вышедших на пенсию врачей.