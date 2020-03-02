Компания Lockheed Martin на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показала кадры с истребителем шестого поколения, сообщает в Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл.

"Через открытую дверь выставочного стенда Lockheed Martin на Air Warfare Symposium 2020 можно увидеть общий рендер истребителя шестого поколения", - написал журналист, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В феврале глава компании SpaceX Илон Маск в посте в Twitter заявил, что конкуренцию истребителю пятого поколения F-35 Lightning II может составить дистанционно управляемый человеком беспилотник.

В январе крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей F-35 Lightning II ежегодно.