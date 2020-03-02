Еще у троих израильтян диагностирован коронавирус, двое из них вернулись из Италии, сообщает министерство здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения отмечает, что коронавирус диагностирован у еще трех пациентов. Это пациенты 8, 9 и 10 ", - говорится в заявлении министерства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что двое из них - члены семьи, вернувшиеся из Италии в минувший четверг, они живут на юге Израиля. Пассажиров того же рейса LY290 призывает остаться дома на карантине.

Еще один пациент находится в городе Ор-Йехуда, он имел контакт с "проверенным пациентом".

Как сообщает министерство, у всех троих "легкие симптомы".

В пятницу коронавирус был подтвержден у израильтянина, бывшего пассажира лайнера Diamond Princess, вернувшегося из Японии на родину. Немногим ранее коронавирус подтвердили у израильтянина, вернувшегося из Италии, и у его жены. Кроме того, двое израильтян, бывших пассажиров Diamond Princess, проходят лечение в карантинном отделении больницы Шиба с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Такие же меры действуют в отношении прибывающих из Японии и Южной Кореи, а также Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.

В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавших с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.

Нарушившим карантин может грозить до семи лет лишения свободы.