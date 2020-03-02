Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж в воскресенье прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом он заявил во время выступления в Саут-Бенде, трансляцию вел телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером я принял трудное решение прекратить свою президентскую кампанию, - сказал Буттеджадж. - Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах, но я сделаю все возможное, чтобы с января у нас был новый президент-демократ". Экс-мэр не пояснил, почему выходит из гонки. Он отметил, что на данном этапе ему "лучше всего отойти в сторону, чтобы сохранить единство партии".

Буттеджадж вступил в предвыборную борьбу в апреле 2019 года. Ему удалось одержать победу на состоявшихся в начале февраля собраниях партийных активистов в штате Айова, на первичных выборах (праймериз) в Нью-Гэмпшире он занял второе место. По итогам праймериз в Южной Каролине в субботу Буттеджадж получил лишь около 8,2% голосов.

По мнению многих обозревателей, избиратели, которые поддерживали Буттеджаджа, вероятнее всего, станут сторонниками бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В число участников гонки демократов сейчас также входят сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, миллиардер Майкл Блумберг, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.