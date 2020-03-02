Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов предложить помощь Греции для защиты границ от прибывающих мигрантов после того, как Турция прекратила сдерживать потоки беженцев и открыла свои границы с ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Афинах уже назвали сложившуюся ситуацию угрозой национальной безопасности страны.

За последние два дня на сухопутной границе зарегистрировано более пятнадцати тысяч попыток незаконно перейти границу. 73 человека, которые сумели проникнуть на территорию Греции, были арестованы. 66 из них уже предстали перед судом и приговорены к трём с половиной годам тюрьмы. Кроме того, более 500 мигрантов прибыли на греческие острова на лодках, отмечает телеканал "Россия 24".