КПП "Мехран" на границе с Ираном вновь открыт для коммерческих грузоперевозок. Об этом заявил глава таможенной службы провинции Илам Рухолла Голями, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

Ранее 20 февраля Ирак после сообщений о распространении нового коронавируса в Иране принял решение временно закрыть пункт погранперехода "Мехран" в рамках мер по борьбе с распространением вируса.

В воскресенье Голями сообщил, что КПП "Мехран" вновь открыт для коммерческих грузоперевозок и работает в штатном режиме.

По последним данным минздрава Ирана на 1 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 385 человек, достигнув 978, число жертв возросло до 54.