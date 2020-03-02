https://news.day.az/world/1207886.html Названа причина недомогания Папы Римского
Названа причина недомогания Папы Римского
Папа Римский Франциск пропустит мероприятия традиционной недели духовных размышлений в связи с простудой. Об этом говорится в его заявлении, размещенным на сайте Ватикана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Франциск уведомил, что из-за недомогания не сможет приехать в город Аричча, расположенном рядом с Римом, .
Как стало известно, именно там пройдет данные мероприятия.
"Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений", - заявил Франциск.
Он также пообещал посвятить будущую неделю духовным размышлениям в Ватикане.
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