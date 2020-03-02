https://news.day.az/world/1207892.html На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек - ВИДЕО
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек - ВИДЕО
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в торговом центре.
По предварительным данным, пострадал один человек.
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