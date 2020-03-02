В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в торговом центре.

По предварительным данным, пострадал один человек.