В понедельник президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил два первых случая заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Его слова приводит газета The Jakarta Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил Видодо, "госпитализированы 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь". "Они контактировали с гражданкой Японии, у которой был обнаружен вирус 27 февраля после возвращения из Индонезии в Малайзию", - сказал глава Индонезии. "Получив информацию от наших малайзийских коллег, мы установили контакты японки [на территории республики], в результате чего были обнаружены инфицированные," - добавил Видодо.

Глава государства также отметил, что "правительство подготовилось на случай вспышки (вызываемого новым коронавирусом заболевания - ТАСС), определив для приема пациентов около 100 больниц, оборудованных всем необходимым и отвечающих международным стандартам".