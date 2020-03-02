Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - Путин заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава РФ напомнил, что по размеру оборонного бюджета страна находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. "Более того, наши расходы из года в год сокращаются, а расходы других стран растут,"- добавил Путин.

Он назвал уникальной ситуацию, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли "догоняющего" государства. "Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они (другие страны - ТАСС) догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда," - подчеркнул президент РФ.

При этом Путин уточнил, что он имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

Глава РФ напомнил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, в то время как доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.