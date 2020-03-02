Очередной глобальный и крупнейший технологический форум не состоится, или, как минимум, не состоится в срок. Из-за эпидемии китайского вируса отложили GDC, конференцию разработчиков компьютерных игр, которая должна была пройти в Сан-Франциско уже с 16 по 20 марта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь говорят о том, что организаторы твердо намерены конференцию провести, но потом, например летом. Другой вопрос, не очень понятно, как GDC впишется и в и без того плотное летнее расписание игровиков, у которых и так в это время проходят выставки E3, Gamescom, PAX Prime.

Еще один момент - это собственно затраты участников на отмененную GDC. С огромными корпорациями более-менее понятно, но для небольших инди-разработчиков это может быть очень неприятно, и тут удивительная история. Организаторы другой онлайн-конференции для разработчиков игр Game Dev.World, она кстати тоже летняя, объявили сбор средств на покрытие затрат на гостиницы, визу и авиабилеты пострадавшим небогатым Game-девелоперам, такая корпоративная солидарность в действии.

Между тем, вся эта история с коронавирусом начала затрагивать американские технологические компании в самом прямом смысле, в медицинском. Заболел сотрудник Google, не в США, а в швейцарском офисе поисковика, в Цюрихе, но тем не менее. Да и в самом эпицентре американского и в общем-то мирового хай-тека неспокойно. В округе Санта-Клара зафиксирован второй случай заболевания, причем неизвестная история. В том смысле, что заболевший не ездил в Китай или Южную Корею и не контактировал ни с кем из известных заболевших. То есть вирус уже там и передается местными жителями. А Санта-Клара - это, собственно, и есть силиконовая долина. Соседние города - это Пало-Альта, Маунтин-Вью, Саннивейл, Сан-Хосе. То есть это те районы, где расположены штаб-квартиры крупнейших ИТ-корпораций, от Apple и Google до Tesla Motors и Hewlett Packard и офисы бесчисленного количества стартапов.

В итоге жизнь всех этих компаний начинает заметно меняться, так Amazon и Google не только запретили сотрудникам летать в Китай, Италию, Японию, Южную Корею и Иран, но и сокращают поездки в пределах США. Распоряжением вице-президента Amazon прямо указано, что сотрудники онлайн-ритейлера как минимум до конца апреля не должны назначать встреч, которые предполагают перелет в другой город.

Просто для понимания масштабов понятия командировки применительно к хай-тек отрасли. Google c Amazon только на авиабилеты тратят около четверти миллиарда долларов ежегодно и обе компании не входят даже в топ-10 по этому показателю. IBM, например, которая на втором месте, сама по себе покупает авиабилетов на $420 млн в год, больше, чем ИТ на перелет закладывают денег только консалтинговые агентства. Тут Deloitte вне конкуренции с показателем хорошо так за полмиллиарда в год.

В Азии на всемирной фабрике по-прежнему неспокойно. В выходные стало известно о временном закрытии в Южной Корее из-за случая коронавируса одного из заводов LG-дисплей, а это один из крупнейших мировых поставщиков экранов. Остановленная фабрика выпускает дисплеи для смартфонов, в том числе именно с ее конвейера сходит каждый десятых OLED-дисплей iPhone 11 Pro Max. Остальные поставляет Samsung, чьи дисплейные фабрики работают исправно, но вот производство собственных премиальных смартфонов, в том числе гибких Galaxy Fold и Z Flip остановлено на дезинфекцию вот уже во второй раз за неделю.