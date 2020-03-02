Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвержден в Берлине, пациент госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Об этом сообщило главное управление здравоохранения немецкой столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Инфицированный является молодым человеком, проживающим в районе Митте. Его состояние стабильное. Он изолирован в клинике Шарите, за ним ведется наблюдение", - говорится в пресс-релизе управления.

Власти выявили десять человек, которые контактировали с заболевшим. Речь идет как о жителях Берлина, так и о жителях региона Северный Рейн - Вестфалия. Все они находятся под домашним карантином и будут проверены на наличие вируса, власти продолжают искать других возможных контактных лиц.

Заболевший был накануне доставлен в пункт первой помощи Шарите. Власти также выявили сотрудников медучерждения, контактировавших с ним, и связались с ними. Сам пункт первой помощи, куда изначально доставили больного, временно не работает.