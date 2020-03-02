https://news.day.az/world/1207978.html Президент Турции посетит Россию
Президент Турции посетит Россию
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует нанести визит в РФ 5 марта. Об этом сообщила администрация турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта", - говорится в сообщении администрации.
Ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух государств на встрече в Москве обсудят, как выполняются сочинские договоренности по Сирии.
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