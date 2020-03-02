Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует нанести визит в РФ 5 марта. Об этом сообщила администрация турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта", - говорится в сообщении администрации.

Ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух государств на встрече в Москве обсудят, как выполняются сочинские договоренности по Сирии.