Первые случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в Португалии.

Как сообщил в понедельник еженедельник Sabado, двое заболевших были направлены в больницу города Порту, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, один инфицированный посещал ранее Италию, другой - Испанию.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее.