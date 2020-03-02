Ряд образовательных учреждений закрыт в департаментах Морбиан и Уаза, расположенных на западе и севере Франции, на фоне распространения коронавируса, сообщают местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным генеральной дирекции здравоохранения Франции, которые были озвучены вечером в воскресенье, в стране 130 заболевших коронавирусом.

В заявлении префектуры Морбиан сообщается о положительных тестах на коронавирус у группы из 9 человек 1 марта. Властями принято решение для противодействия распространению инфекции.

"Закрытие по приказу префектуры всех школ, яслей и внеклассных занятий в муниципалитетах Оре, Крак и Карнак с 1 по 14 марта", - говорится заявлении префектуры.

Также запрещено проводить массовые собрания на территории департамента в период с 1 по 14 марта.

Кроме того, школьные и дошкольные учреждения закрыты с 2 по 14 марта в ряде городов департамента Уаза, отмечается в заявлении местной префектуры.