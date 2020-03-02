В понедельник в Латвии стартовали международные военные учения "Хрустальная стрела 2020" с участием порядка 2500 солдат НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает пресс-служба минобороны Латвии, на маневрах, которые продлятся до 13 марта, будут отрабатываться навыки сотрудничества и взаимосовместимость вооруженных сил республики и союзников.

В ведомстве отметили, что учения проводятся на военном полигоне в Адажи и прилегающей территории. При этом целью маневров "Хрустальная стрела 2020" является сертификация боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

"В учениях будут участвовать около 2,5 тыс. военнослужащих из Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, и во время них Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками будут нарабатывать навыки сотрудничества и взаимосовместимость при выполнении тактических операций", - заявили в минобороны Латвии.