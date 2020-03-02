Крупнейший в Германии международный аэропорт Франкфурта-на-Майне временно приостановил работу после того, как в небе над ним был замечен дрон. Об этом в понедельник сообщила федеральная полиция аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В небе над аэропортом Франкфурта был замечен дрон. Германская служба безопасности полетов (DFS) в настоящее время не выдает разрешений на посадку и взлет", - указывается в сообщении в Twitter.

Федеральная полиция выясняет обстоятельства случившегося. Возможны задержки рейсов.