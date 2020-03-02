https://news.day.az/world/1208079.html Аэропорт Франкфурта приостановил полеты
Аэропорт Франкфурта приостановил полеты
Крупнейший в Германии международный аэропорт Франкфурта-на-Майне временно приостановил работу после того, как в небе над ним был замечен дрон. Об этом в понедельник сообщила федеральная полиция аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В небе над аэропортом Франкфурта был замечен дрон. Германская служба безопасности полетов (DFS) в настоящее время не выдает разрешений на посадку и взлет", - указывается в сообщении в Twitter.
Федеральная полиция выясняет обстоятельства случившегося. Возможны задержки рейсов.
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