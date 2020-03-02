Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не закроет свои границы с ЕС для сирийских беженцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с (канцлером Германии Ангелой) Меркель. На повестке есть тема относительно проведения 4-5-сторонних саммитов по Сирии", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего туда устремились тысячи мигрантов. За три дня властями Греции было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.