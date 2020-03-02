https://news.day.az/world/1208110.html Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иордании
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иордании
Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Иордании. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на местное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как уточняется, коронавирус был обнаружен у гражданина, прибывшего в Иорданию из Италии.
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