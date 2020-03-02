Министр внутренних дел Германии отказался пожать руку Меркель
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель. Такое решение политика связано с боязнью заразиться коронавирусом. О случившемся сообщает немецкая газета-таблоид Bild, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, во время встречи с представителями ассоциации мигрантов. Меркель подошла к Зеехоферу с протянутой рукой. От приветствия министр отказался. Ангела не растерялась и решила отнестись к ситуации с юмором - канцлер подняла руки и показала Хорсту ладони, в результате чего политики рассмеялись.
По данным некоторых немецких СМИ, Зеехофер накануне решил отказаться от рукопожатий, поскольку побаивается сложившейся ситуации с коронавирусом.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре