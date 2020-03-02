Число заразившихся китайским коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет около 81 тыс. человек.

Помимо КНР, заболевание распространилось на десятки других стран.

Day.Az со ссылкой на ТАСС приводит список государств, где подтверждены случаи заражения.

  • Япония
  • Таиланд
  • США
  • Австралия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Вьетнам
  • Франция
  • Непал
  • Камбоджа
  • Германия
  • Шри-Ланка
  • ОАЭ
  • Финляндия
  • Индия
  • Филиппины
  • Италия
  • Великобритания
  • Россия
  • Канада
  • Испания
  • Швеция
  • Бельгия
  • КНДР
  • Ливан
  • Иран
  • Израиль
  • Кувейт
  • Бахрейн
  • Афганистан
  • Ирак
  • Оман
  • Хорватия
  • Австрия
  • Швейцария
  • Румыния
  • Алжир
  • Бразилия
  • Греция
  • Норвегия
  • Грузия
  • Пакистан
  • Северная Македония
  • Дания
  • Эстония
  • Египет
  • Литва
  • Нигерия
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Беларусь
  • Азербайджан
  • Мексика
  • Эквадор
  • Доминикана
  • Чехия
  • Армения
  • Люксембург
  • Катар
  • Монако 
  • Индонезия
  • Исландия 
  • Андорра 
  • Иордания