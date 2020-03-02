https://news.day.az/world/1208117.html В каких странах обнаружен новый коронавирус? - Список
В каких странах обнаружен новый коронавирус? - Список
Число заразившихся китайским коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет около 81 тыс. человек.
Помимо КНР, заболевание распространилось на десятки других стран.
Day.Az со ссылкой на ТАСС приводит список государств, где подтверждены случаи заражения.
- Япония
- Таиланд
- США
- Австралия
- Сингапур
- Южная Корея
- Малайзия
- Вьетнам
- Франция
- Непал
- Камбоджа
- Германия
- Шри-Ланка
- ОАЭ
- Финляндия
- Индия
- Филиппины
- Италия
- Великобритания
- Россия
- Канада
- Испания
- Швеция
- Бельгия
- КНДР
- Ливан
- Иран
- Израиль
- Кувейт
- Бахрейн
- Афганистан
- Ирак
- Оман
- Хорватия
- Австрия
- Швейцария
- Румыния
- Алжир
- Бразилия
- Греция
- Норвегия
- Грузия
- Пакистан
- Северная Македония
- Дания
- Эстония
- Египет
- Литва
- Нигерия
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Беларусь
- Азербайджан
- Мексика
- Эквадор
- Доминикана
- Чехия
- Армения
- Люксембург
- Катар
- Монако
- Индонезия
- Исландия
- Андорра
- Иордания
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