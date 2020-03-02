До середины февраля коронавирус временно ограничивался Китаем, но теперь распространяется по всему миру. Мир как бы находится в состоянии повышенной боевой готовности: фондовый рынок США резко упал, не говоря уже о панике на других мировых рынках. Эпидемия в Японии и Южной Корее вышла из-под контроля, а в европейских странах были введены ограничительные меры, что усиливает вероятность глобальных геополитических кризисов. Вань Вэнь, исполнительный декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета (RDCY), вице-президент Школы Шёлкового пути Китайского народного университета, предлагает три сценария относительно воздействия эпидемии COVID-19 на мировую геополитику, передает Day.Az со ссылкой на Валдай.

Наихудший сценарий: глобальный кризис

Если эпидемия распространится по всему миру из-за отсутствия эффективных мер контроля и не продержится в течение длительного времени, то мы, вероятно, увидим глобальный кризис с расшатанной глобализацией и коллапсом производственных цепочек. В настоящее время от десятков до сотен случаев заражения вирусом обнаружены в таких странах, как США, Италия, Япония, Южная Корея и Иран. Не исключено, что США намеренно занижают данные, и реальная ситуация намного хуже.

Если ситуация в мире будет становиться всё более напряжённой, то вполне возможно, что всё больше и больше стран будут закрывать свои границы и вводить ограничения на полёты самолётов и передвижение людей. Это приведёт к тому, что взаимосвязанное международное сообщество будет раздроблено и страны будут изолированы друг от друга.

В конце концов глобальные производственные цепочки и цепочки добавленной стоимости, на создание которых ушли сотни лет, вернутся к начальному этапу промышленной революции. Такая оценка выглядит преувеличенной, но мир должен быть готов к худшему.

Плохой сценарий: региональный кризис

Если вирус поразит только часть Азии, Европы и Америки, то в некоторых странах может возникнуть тяжёлый экономический и социальный кризис, а рост мировой экономики в 2020 году вернётся к тому уровню, который был до глобального финансового кризиса 2008 года.

Крупнейшее спортивное событие - Олимпийские игры 2020 года в Токио - может оказаться самым мрачным и унылым за десятилетия. Между тем интеграция Восточной Азии будет сорвана, частичное разъединение между Китаем и США станет экзистенциальным, в каждой из стран возрастёт популизм, возобладает теория "жёлтой угрозы". На данном этапе такой сценарий более вероятен.

Относительно позитивный сценарий: среднесрочные или краткосрочные риски

Если разработка вакцины будет реально успешной, если каждая страна сможет активно проводить профилактические мероприятия и координировать работу на международном уровне, а эпидемия будет эффективно ликвидирована в Китае, Восточной Азии и на глобальном уровне, то всё может закончиться в марте или апреле. В этом случае COVID-19 окажет только краткосрочное негативное влияние на глобализацию, глобальное управление и производственно-сбытовые цепочки. При этом экономика Китая, особенно в первом и втором кварталах, окажется в серьёзном минусе.

Во второй половине 2020 года экономика практически каждой страны испытает эффект бумеранга. Следовательно, это будет просто среднесрочная или краткосрочная международная угроза. Стратегическая цель Китая по снижению уровня бедности и построению умеренно процветающего во всех отношениях общества всё ещё сможет быть достигнута в соответствии с графиком. Однако в свете текущей ситуации такой вариант выглядит немного избыточно оптимистичным.



Распространение коронавируса подчеркнуло важность и срочность глобального управления. С 2018 года ситуация на международной арене стала "большой игрой" между Китаем и США, но конфликтность между двумя державами уменьшается. Всеобъемлющие усилия Китая по противодействию эпидемии, а также его опыт в обеспечении баланса между эпидемическим контролем и социально-экономического развитием, скорее всего, будут высоко оценены всем международным сообществом.

До эпидемической вспышки в центре внимания всего мира в 2018-2019 годах была китайско-американская торговая война. Она вызывала негатив, особенно в отношении внешней политики Китая и внешней торговли.

Односторонность, неоизоляционизм и популизм, активно пропагандируемые администрацией Трампа, не только препятствуют китайско-американским отношениям, но и побуждают некоторые другие страны выступать против глобализации, подрывать существующую глобальную структуру управления и ослаблять авторитет различных международных организаций - таких, как ООН.

Даже несмотря на то, что США и некоторые другие страны приняли изоляционистские меры (закрытие границ и ограничение международного трафика), бушующая эпидемия заставляет их перед лицом общей угрозы, исходящей от коронавируса, задуматься о своей нынешней политике и обратиться к международном сотрудничеству, более активному участию в глобальном управлении. Это в определённой степени поколебало позиции антиглобалистов.

В начале эпидемии в международном сообществе появились негативные явления - радость от несчастий Китая, обвинение Китая в распространении вируса и неэффективности существующей в стране политической системы. Но по мере глобального распространения вируса выявлены различные недостатки в способности многих стран и соответствующих систем управления справиться с эпидемией. Китайская система в полной мере продемонстрировала свою эффективность, и все критические выпады в её адрес в конечном итоге лишаются всякого смысла.

Проводя эффективною борьбу с эпидемией, обеспечивая при этом социально-экономическое развитие, Китай должен также участвовать в общих мероприятиях, использовать возможности в условиях этого кризиса, чтобы продемонстрировать новый образ глобальной державы, способной победить вирус и возглавить новую модель глобального управления профилактикой эпидемий и борьбы с ними. Создаётся новая тенденция мирового общественного мнения, которая защищает интересы людей, запуская новый двигатель глобального развития, в основе которого лежит экономический рост. В связи с этим возникают более широкие возможности для сотрудничества между основными державами, включая США, Китай и Россию.