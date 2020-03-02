Порядка 150 сотрудников BMW в Мюнхене отправлены в 14-дневный домашний карантин, поскольку у их коллеги был обнаружен коронавирус. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Spiegel.

В Германии лабораторно подтверждены 150 случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (86), далее следует Бавария (25), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.

Журнал пишет со ссылкой на BMW, что заразившийся получает медицинскую помощь с выходных. В компании отметили, что, учитывая обстоятельства, пациент чувствует себя хорошо.

"Всех коллег, которые находились с ним (заразившимся) в контакте, призвали пройти рекомендованный 14-дневный карантин. Затронутые помещения были закрыты и продезинфицированы", - отметили в BMW.

Издание отмечает, что речь идет о порядка 150 сотрудниках центра исследований и разработок BMW, они смогут работать из дома. Сообщается, что работа центра не нарушена, в здании на время был закрыт только один этаж.