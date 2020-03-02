Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Тунисе, сообщает агентство TAP со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что коронавирус выявлен у 40-летнего гражданина Туниса, вернувшегося из Италии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.