Шведское транспортное агентство приостановило прямые рейсы с Ираном, чтобы избежать распространения коронавируса, говорится в сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Транспортное агентство постановило временно отозвать разрешение на полеты у авиакомпании Iran Air. Это означает, что прямое авиасообщение между Ираном и Швецией будет временно приостановлено. Основанием для этого стала рекомендация агентства здравоохранения", - говорится в сообщении.