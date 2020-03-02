https://news.day.az/world/1208163.html Швеция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Швеция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Шведское транспортное агентство приостановило прямые рейсы с Ираном, чтобы избежать распространения коронавируса, говорится в сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Транспортное агентство постановило временно отозвать разрешение на полеты у авиакомпании Iran Air. Это означает, что прямое авиасообщение между Ираном и Швецией будет временно приостановлено. Основанием для этого стала рекомендация агентства здравоохранения", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Швеции подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом. Шесть случаев заражения связаны с посещением Ирана: у троих пациентов симптомы появились после посещения Ирана, один из них заразил еще троих человек.
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