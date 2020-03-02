Предыдущий, 2019 год войдет в историю как первый год, когда по всей Германии из-за теплой зимы не удалось собрать урожай винограда для производства "ледяного вина" (айсвайн, нем. - Eiswein), сообщил Немецкий институт вина (DWI), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за мягкой зимы ни в одном из винодельческих регионов Германии температура не опустилась до минус 7 градусов, минимально необходимых для сбора урожая винограда для производства ледяного вина. И в ближайшие дни тоже больше не ожидается морозных ночей", - заявил представитель DWI Эрнст Бюшер.

Условия для производства "ледяного вина", которое изготавливается из винограда, замороженного на лозе, в последние годы все чаще становятся неоптимальными. Так, в 2017 году только семь производителей смогли собрать урожай для ледяного вина. Также большой редкостью считается айсвайн урожая 2014 года. Благоприятными для производителей этого десертного вина считались 2012 и 2015 годы, когда температура нередко опускалась ниже минус 10 градусов.

"Если в следующие годы теплые зимы участятся, ледяные вина из немецких винодельческих регионов скоро станут еще более ценной редкостью, которой они и так являются", - добавил Бюшер.

Как отмечает DWI, на конкурсах ледяные вина регулярно получают высочайшие оценки, а на аукционах часто продаются за рекордную стоимость. К важнейшим зарубежным рынкам сбыта ледяного вина относят Японию и Китай, а также скандинавские страны и США.