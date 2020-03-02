Cотрудник регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Иране заразился новым коронавирусом, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудник регионального офиса ВОЗ в Иране получил позитивный тест на новый коронавирус. У него средняя степень тяжести болезни", - сказал Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что во второй половине дня в понедельник в Иран также прибыла экспертная группа организации, которая доставила в страну дополнительные медицинские средства и будет оказывать поддержку правительству в борьбе с СOVID-19.