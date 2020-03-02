Пока рано объявлять пандемию нового коронавируса в мире, 130 стран не заявили ни об одном случае заболевания, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ценим, что люди сейчас обсуждают, является ли ситуация пандемией или нет. Мы следим за развитием ситуации каждый день и анализируем данные. ВОЗ не преминет объявить пандемию COVID-19, если на это будут указывать все свидетельства. Но мы должны рассматривать это в перспективе", - сказал Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что из 88913 случаев вируса в мире 90% зарегистрированы в Китае, большинство только в одной провинции.

"Мы знаем, что люди боятся... Но свыше 130 стран до сих пор не зарегистрировали ни одного случая COVID-19", - добавил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.