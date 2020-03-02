Шестой случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Финляндии, сообщает в понедельник Университетская больница Хельсинки (HUS), передает РИА Новости.

"HUS сегодня диагностировал коронавирусную инфекцию у человека трудоспособного возраста, который связан с человеком, зараженным в пятницу, 28 февраля. Заражение было ожидаемым и пациент в хорошей форме", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в Финляндии выявлены шесть случаев заражения новым типом коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.