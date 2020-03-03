Партия "Ликуд" и.о. премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает на парламентских выборах, получает 37 из 120 мест в Кнессете 23-го созыва. Ее основной оппонент - центристский блок партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Бени Ганцем может рассчитывать на 33 кресла в однопалатном парламенте. Таковы результаты первого экзитпола, распространенного в понедельник 12 каналом израильского ТВ сразу после закрытия избирательных участков в 00:00 (GMT+4), передает ТАСС.

По прогнозам телеканала, на третьем месте по итогам подсчета голосов окажется арабский "Объединенный список" с 14 парламентскими мандатами, на девять кресел может рассчитывать ультрарелигиозная партия ШАС, по семь мест получат блок правых объединений "Ямина", блок левых партий "Авода-Гешер" и ультраортодоксальный "Объединенный иудаизм Торы", шесть кресел - партия русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана.

Экзитпол 13 канала израильского ТВ предсказывает еще больший успех партии Нетаньяху. По его прогнозам, "Ликуд" получит 37 кресел в парламенте, а "Кахоль-Лаван" - лишь 32. Экзитпол 11 канала ТВ предсказывает партии премьера 36 мест, а блоку его оппонента - 33. Первые предварительные результаты подсчета голосов ожидаются в ближайшие часы.

Все три телеканала предсказывают, что блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" могут рассчитывать на 60 из 120 кресел в парламенте. Такой же результат не привел к формированию коалиции по итогам первых в 2019 году выборов, состоявшихся 9 апреля. Аналитики отмечают, что основная борьба, как и в предыдущие два раза, развернется вокруг формирования устойчивой правительственной коалиции, которая должна контролировать не менее 61 из 120 мест в Кнессете.

Государственное израильское радио Kan отмечает, что третьи за 11 месяцев парламентские выборы в Израиле прошли при высокой явке. По состоянию на 20:00 по местному времени она достигла 65,5%, что является рекордном по этому показателю с 2001 года. Радиостанция отмечает, что на предыдущих выборах 17 сентября 2019 года явка в 20:00 составляла 63,7%.

Вторые повторные и третьи за 11 месяцев парламентские выборы проводятся из-за того, что по итогам предыдущего голосования 17 сентября и. о. премьер-министра и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, а затем и его основной оппонент, лидер центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не смогли сформировать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. После первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 из 120 мест в Кнессете.