https://news.day.az/world/1208180.html Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом
Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил Всемирную организация здравоохранения (ВОЗ) за помощь в борьбе с новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend, министр написал на своей странице в Twitter.
"Мы признательны ВОЗ и дружественным странам за солидарность в борьбе с COVID-19, в то время как мы сталкиваемся с экономическим терроризмом со стороны США, который подвергает опасности пациентов в Иране", - написал Зариф.
Отметим, что в Иране число заражений коронавирусом составляет 1501 человек, из которых 66 умерли, 291 выздоровел.
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