Первый случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Латвии. Об этом, как передает ТАСС, министерство здравоохранения страны сообщило в понедельник агентству LETA.

"Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний подтверждают, что в Латвии диагностирован первый пациент с коронавирусной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Жительница республики два дня назад вернулась из Милана через Мюнхен. Об этом в понедельник на специальной пресс-конференции сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания Юрий Перевощиков.

"Человек был амбулаторно обследован. Неотложная медицинская помощь сегодня взяла анализы дома и результат подтвердился. В сложившейся ситуации человек был перевезен в Инфекционный центр для лечения и изоляции", - указал он.

По его словам, все детали путешествия инфицированной известны - женщина 29 февраля рейсом BT226 прилетела из Мюнхена в Ригу, а до этого она была в Милане. Из рижского аэропорта она на личном автотранспорте добралась до своего дома.

"На данный момент у нас уже есть список пассажиров и известны все пассажиры, которые летели этим рейсом. Мы идентифицировали самых ближайших людей, с которыми был контакт", - сказал он, добавив, что с этими лицами начали связываться, чтобы информировать их о дальнейших действиях.

Всего же, по его словам, в самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированного человека. Восемь из них являются жителями Латвии, в том числе семья женщины. Все остальные пассажиры не рассматриваются как лица, находившиеся в контакте с заболевшей.

"Хорошая новость в том, что пациент не был болен, у него не было симптомов заболевания во время полета. Поэтому вероятность заражения других пассажиров достаточно ничтожна, поскольку заболевание проявилось позже", - отметил он. "У нас есть информация о том, что другим жителям Латвии на данный момент ничто не угрожает", - подчеркнул он.

Член правления Восточной университетской больницы Алексей Вишняков со своей стороны сообщил, что вместе с заболевшей женщиной госпитализирован ее ребенок, который путешествовал вместе с ней и у которого коронавирус диагностирован не был. "Было принято решение о госпитализации ребенка вместе с мамой. Они находятся в отдельном боксе в Инфекционном центре, где врачи будут работать с ними двоими", - сказал он. Остальные члены семьи инфицированной находятся на карантине, под наблюдением семейного врача, а в случае появления симптомов будут госпитализированы.