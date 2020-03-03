https://news.day.az/world/1208184.html Чавушоглу и Столтенберг обсудили Идлиб
Чавушоглу и Столтенберг обсудили Идлиб
Между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили Идлибе и ситуацию с мигрантами.
Генсек альянса выразил выразил поддержку и солидарность с Турцией по ситуации в Сирии.
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