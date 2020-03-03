https://news.day.az/world/1208190.html Почти столетняя китаянка поборола коронавирус

Почти столетняя китаянка поборола коронавирус

В мире, 3 марта 2020 09:08 418

В китайском городе Ухань 98-летняя женщина смогла перенести заражение коронавирусом COVID-19, что делает ее старейшим человеком, который смог побороть опасную болезнь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает New York Post, пожилая китаянка находилась в больнице с прошлого месяца вместе с 55-летней дочерью, которая также была инфицирована.

Пациентка находилась в критическом состоянии, а температура поднималась до отметки в 40 градусов по Цельсию.

Тем не менее, после курса противовирусных аппаратов и других методов лечения пожилая женщина смогла выздороветь.

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