Стоимость нефти марки Brent поднялась более чем на 5% вслед за WTI, восстанавливаясь после обвала на 5-6% в пятницу, трейдеры ожидают, что ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи нефти для стабилизации рынка, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,57% - до 51,94 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 5%, до 52,2 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 5,12%, до 47,05 доллара за баррель.

Нефтяные котировки восстанавливаются после падения на 5-6% в пятницу, которое было вызвано резким увеличением числа зараженных коронавирусом за пределами Китая. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, в том числе ситуация может негативно сказаться на нефтяном спросе.

Трейдеры обратили внимание на то, что мировые Центробанки могут принять меры для стабилизации экономики, находящейся под давлением ситуации с коронавирусом. В частности, в пятницу глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сообщил о готовности регулятора принять меры поддержки внутри страны.

Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ в рамках мартовского заседания примет решение о сокращении добычи сырья. Участники торгов оценивают заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака, что Россия в вопросе сокращения добычи ориентируется на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад.

"Растет ощущение, что мы увидим скоординированные действия мировых Центробанков, которые попытаются компенсировать замедление экономики, вызванное коронавирусом. Также растет понимание того, что ОПЕК и Россия собираются что-то сделать", - цитирует агентство Рейтер аналитика Price Futures Group из Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).

По данным СМИ, техкомитет экспертов ОПЕК+ по итогам внепланового трехдневного заседания в феврале рекомендовал сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 4-6 марта министерских встречах альянса в Вене.