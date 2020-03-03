Испытания, свалившиеся на Китай, все больше напоминают библейский сценарий с казнями египетскими: страна столкнулась и с нашествием "армейских червей", и со вспышкой АЧС, вдвое сократившей поголовье свиней в стране и приведшей к острому дефициту свинины. Сейчас в стране бушует коронавирус. Эпидемия, уже вырвавшаяся за пределы Поднебесной и шагающая по миру, правда, как отмечают местные СМИ, вроде бы идет на спад. По крайней мере количество новых заболевших сокращается, да и летальных исходов по итогам каждых суток, по официальным данным, все меньше. Но, как сообщает South China Morning Post, на подходе новая напасть: на китайские поля могут нагрянуть полчища саранчи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации государственного агентства лесного хозяйства, стаи прожорливых насекомых уже прошлись по Восточной Африке, Пакистану и Индии. Ранее китайские власти заявили, что угроза для КНР невелика. Однако, по информации издания, в середине февраля Минсельхоз принял решение о постоянном мониторинге перемещений саранчи и подготовке к принятию экстренных мер.

При этом как сообщила на своем сайте 2 марта Национальная администрация лесного хозяйства и пастбищных угодий, указания указаниями, а вот с реальными действиями могут возникнуть сложности.

"Эксперты считают, что риск попадания роев в страну и возникновения катастрофы относительно низок. Тем не менее, стоит отметить, что процессу отслеживания саранчи будет препятствовать отсутствие методов мониторинга и недостаточного знания схем миграции в случае вторжения насекомых", - говорится в сообщении администрации.

Для сельского хозяйства КНР 2019 год выдался тяжелым: миллионы гектаров сельхозугодий пострадали от "армейских червей" - гусеницы американского мотылька пожирали урожай кукурузы. Эпидемия африканской чумы свиней сократила поголовье в стране вдвое, до 440 млн особей. В стране начался дефицит свинины: правительство стало распродавать стратегические запасы мяса, открыло новые каналы импорта. Однако сдержать рост цен не удалось, а подорожавшее самое популярное в Китае мясо разогнало инфляцию в стране.