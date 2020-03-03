В Греции местные жители сожгли центр по приему мигрантов - ВИДЕО
Жители греческого острова Лесбос сожгли местный центр по приему мигрантов. Видео пожара опубликовано в Twitter-аккаунте Old Holborn.
По информации издания The National Herald, центр был создан Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и предназначался для временного размещения мигрантов. Отмечается, что местные жители выступали за закрытие лагеря и против захвата частной собственности для постройки нового центра для мигрантов. Однако местный муниципалитет осудил поджог и призвал жителей сохранять спокойствие и сплоченность, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре