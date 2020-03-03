Жители греческого острова Лесбос сожгли местный центр по приему мигрантов. Видео пожара опубликовано в Twitter-аккаунте Old Holborn.

По информации издания The National Herald, центр был создан Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и предназначался для временного размещения мигрантов. Отмечается, что местные жители выступали за закрытие лагеря и против захвата частной собственности для постройки нового центра для мигрантов. Однако местный муниципалитет осудил поджог и призвал жителей сохранять спокойствие и сплоченность, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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