Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ожидает наплыва до 100 тысяч сирийских мигрантов в ближайшее время из Турции в ЕС. Об этом он сообщил руководству Сербии и заверил, что Будапешт защитит свою границу и готов помочь это сделать Белграду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. Сийярто в понедельник прибыл в Белград, чтобы обсудить с властями Сербии усиленные меры по контролю границ в связи с миграционной ситуацией в Сирии и Турции.

"В ближайшие недели можем ожидать прилив около 100 тысяч мигрантов. Вашему министру (главе МВД Сербии Небойше Стефановичу) я сказал, что мы защитим свою границу, несмотря на то, каково будет давление, потому что это обязанность государства. Безопасность границ и нашего населения должны быть на первом месте", - заявил глава МИД Венгрии в эфире национального телевидения Сербии.

Он отметил, что Будапешт готов помочь Белграду с охраной южной границы с Северной Македонией.

"Когда у вас в прошлые годы было критично, мы отправили 600 наших полицейских, и сейчас их 20 на границе с Северной Македонией. И нам чехи, словаки и поляки помогали, когда под ударом была наша граница", - подчеркнул Сийярто.

Министр внутренних дел соседней Северной Македонии Наке Чулев заявил на минувшей неделе, что полиция и спецслужбы готовы к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Сирии через Турцию. Полиция республики обнаружила в ночь на понедельник 78 мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в грузовике в регионе, прилегающем к границе с Грецией. Ранее в минувший четверг северомакедонские полицейские нашли 40 нелегальных мигрантов в микроавтобусе в приграничном с Грецией регионе страны на магистральной трассе Штип-Радовиш.